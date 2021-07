Hanna Annika wollte nicht mehr länger in der Ex on the Beach-Villa bleiben! In der Flirtshow wurde die Temptation Island-Beauty mit ihrer Vergangenheit konfrontiert: Ihr Ex-Freund Till Adam war ebenfalls Teil des Casts und ließ alte Gefühle wieder aufkommen. Am Ende entschied sich Hanna trotz aller Zweifel, die Villa mit dem Bademeister zu verlassen. Das lag aber nicht nur daran, dass sie eine gemeinsame Zukunft mit ihm plante, sondern auch an den übrigen Teilnehmern.

In einem XXL-Statement auf Instagram, in dem die Blondine ihrem Ex große Vorwürfe macht, erklärt sie auch, warum sie nicht ohne Till weiter in der mexikanischen Villa geblieben ist: "Das Eine war, weil ich Mitleid mit ihm hatte und klar, waren auch noch Gefühle da. Und was auch noch dazu kam: [...] Ich habe mich nachher nicht mehr so erwünscht gefühlt." Das habe vor allem damit zu tun, dass die Studentin gemerkt hatte, dass sich viele ihrer Mitstreiter auf die Seite ihres früheren Verlobten gestellt haben. Im Nachhinein sei ihr aber klar geworden, dass sie mit der Vermutung, unerwünscht zu sein, falsch lag.

Schon im Gespräch mit Promiflash hatte die 23-Jährige betont, dass sie ihre Entscheidung direkt bereut habe. "Die Nachricht vom Tablet kam so unerwartet und ich habe aus einer sehr emotionalen Lage heraus entschieden. Es war sehr schwer für mich. Der Tag hat mich einfach überfordert", erinnerte sie sich an den Tag zurück. Beim Anschauen der Folgen sei ihr noch bewusster geworden, dass sie lieber geblieben wäre.

TVNow Hanna und Till bei "Ex on the Beach"

TVNOW Szene aus "Ex on the Beach" Staffel zwei

TVNow Hanna Annika, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

