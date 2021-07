Es war eine Riesenüberraschung für ihre Fans: Vor ein paar Tagen machte Amber Heard (35) öffentlich, dass sie klammheimlich Mutter geworden ist – und zwar bereits im April! Die Schauspielerin hat auch schon den Namen ihrer Tochter verraten: Die Kleine heißt Oonagh Paige Heard. Sogar ein erstes Foto, das offenbar kurz nach der Geburt entstanden ist, bekam die Öffentlichkeit mittlerweile zu sehen. Jetzt teilt Amber eine aktuelle Aufnahme von Baby Oonagh – und die Kleine ist schon fleißig gewachsen!

Via Twitter veröffentlichte die 35-Jährige ein Video, in dem es eigentlich um frischgepresste Säfte geht, aber auf die wird wohl niemand geachtet haben. In dem Clip ist nämlich auch Ambers kleine Tochter zu sehen, die vor ihrer Mama auf dem Tresen sitzt und sich neugierig umschaut. Oonagh ist unbestreitbar zauberhaft – und hat offenbar die blonden Haare und blauen Augen ihrer Mama geerbt.

Bis jetzt ist unklar, ob Amber ihre Tochter selbst zur Welt gebracht hat – oder aber eine Leihmutter. In ihrem Statement zur Geburt auf Instagram stellte sie nur klar: "Vor vier Jahren beschloss ich, ein Kind zu bekommen. Ich wollte es aber zu meinen eigenen Bedingungen machen." Sie hoffe, dass es irgendwann als normal angesehen wird, auch ohne Ehemann und Ring am Finger ein Kind zu haben.

Twitter / Amber Heard Amber Heard mit ihrer Tochter

Instagram / amberheard, Jessica Davis Photography Amber Heard und ihre Tochter Oonagh Paige

Instagram / amberheard Amber Heard, Schauspielerin

