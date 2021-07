Hatte Sat.1 dieses Mal etwa kein gutes Händchen in Sachen Kuppelshows? Der Sender brachte nach dem Mega-Erfolg von Hochzeit auf den ersten Blick zuletzt 5 Senses for Love an den Start. Mit Mein Date, mein bester Freund & ich legte er nun noch einmal nach. Das Konzept: Die schwulen BFFs der Single-Ladys sollen ihnen ihren Mr. Right aussuchen. Nach der ersten Folge steht aber erst mal fest: Die Zuschauer sind noch nicht wirklich von dem Format überzeugt.

Wie das Medienmagazin Quotenmeter berichtet, schaltete am vergangenen Montag nur etwa eine halbe Million Menschen ein, als zur Primetime bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" losgeflirtet wurde. Damit erreichte die Sendung lediglich 2,3 Prozent der Zuschauer vor den heimischen Mattscheiben. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Sat.1 mit dem Dating-Spektakel schlappe 5,9 Prozent. Für die kommenden Wochen ist quotentechnisch also definitiv noch Luft nach oben.

Aber warum konnte der Auftakt bei den Reality-Fans nicht punkten? Ein großer Kritikpunkt war offensichtlich das fehlende Drama, das man aus anderen Trash-Shows gewohnt ist. "Nach über einer Stunde hat sich weder wer angeschrien, noch ist wer besoffen. Das ist also: 'Wir wollen seriöser werden'", ärgerte sich beispielsweise ein User auf Twitter.

"Mein Date, mein bester Freund & Ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1.

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Colleen und Gino

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Maria Bell und Steven Porter

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Desy und Myci

