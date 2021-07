Wie kam Katharina Kock (23) und James Jennings Beziehung bei ihren Kollegen an? Vor wenigen Tagen bestätigten die beiden Laiendarsteller die Gerüchte und gaben bekannt, dass sie tatsächlich ein Paar sind. Bei einem gemeinsamen Abend mit James' Freunden hat es zwischen den beiden so richtig gefunkt – kennengelernt haben sie sich aber an ihrem Arbeitsplatz, dem Berlin - Tag & Nacht-Set. Doch wie hat der Cast auf ihre Liebe reagiert?

Gegenüber Promiflash verriet Katharina, dass ihre Co-Stars ihr Liebes-Outing durchweg positiv aufgenommen haben: "Es gab Glückwünsche und eine Menge Freude. Es haben echt alle gesagt, dass wir super zusammenpassen und sehr glücklich wirken." Selbst wenn jemand etwas gegen ihre Liebe einzuwenden gehabt hätte, würde das der 23-Jährigen und ihrem zwei Jahren älteren Freund nichts ausmachen. Negative Reaktionen hätten ihre Gefühle füreinander nicht verändert, stellte James klar.

Der ehemalige Temptation Island-Kandidat könnte mit Katharina an seiner Seite schließlich kaum glücklicher sein. "Sie ist bodenständig und immer gut gelaunt. Ich mag ihren Humor und dass wir über dieselben Dinge lachen können." Und auch die gebürtige Duisburgerin kommt aus dem Schwärmen von ihrem Liebsten kaum heraus. "Ich hatte bisher noch keinen Freund, der mich so liebevoll behandelt", plauderte die Influencerin aus.

