Hanna Annika bekommt Rückhalt! Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin wandte sich am Wochenende endlich mit einem Statement bezüglich ihrer On-Off-Beziehung zu Till Adam an ihre Follower. Die beiden sind nicht länger ein Paar und werden das wohl auch nicht mehr. Im Netz rechnete die Studentin knallhart mit ihrem Verflossenen ab, der sie laut ihr über Jahre schlecht behandelt hat. Dabei stärken einige andere "Ex on the Beach"-Girls ihr den Rücken!

"Ich bin sehr stolz auf Hanna, dass sie endlich ihren Mut zusammengenommen hat und Till nicht mehr mit allem durchkommen lässt", freut sich Show-Gewinnerin Tara Tabitha (28) im Netz. Für ihre ehemalige Mitstreiterin hofft sie, dass nun ein Schlussstrich gezogen werden kann. Auch Sandra (29) denkt, dass Hanna alles richtig gemacht hat. "Das hat keiner verdient. Eine Beziehung sollte etwas Schönes sein", meint die Brünette.

Vanja Rasova findet es mutig von Hanna, mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Damit helfe sie anderen Frauen, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen. Die Blondine entschuldigte sich bei der 23-Jährigen dafür, dass sie ihr bei "Ex on the Beach" riet, Till noch eine Chance zu geben. "Ich wusste nicht, was du alles durchgemacht hast", erklärte sie.

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / taratabitha Realitystar Tara Tabitha

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, TV-Star

