Hanna Annika packt aus! Die Temptation Island-Bekanntheit hatte mit ihrem Ex-Partner Till Adam in den vergangenen Jahren eine turbulente On-Off-Beziehung – zwischenzeitlich war das Paar sogar verlobt. Nun trafen die beiden bei Ex on the Beach aufeinander und wagten daraufhin sogar einen Neuanfang – jedoch scheiterte der weitere Liebesanlauf wenig später auch schon wieder. Nachdem Till der Blondine öffentlich die Schuld an der Trennung gab, setzt Hanna sich jetzt zur Wehr und schießt heftig gegen ihren Ex!

"Ich wurde immer wieder belogen und betrogen – ich weiß ja nicht wie oft – aber es waren so viele Sachen und immer wieder wurde ich verletzt. Und jetzt ist einfach mal der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage: 'Hey, es reicht'", erzählt Hanna in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich eigentlich immer wieder von dem Love Island-Star gelöst – er habe es aber dennoch immer wieder geschafft, sie um den Finger zu wickeln. Dabei seien während der Beziehung heftige Dinge vorgefallen: "Wenn einem das Portemonnaie weggenommen wird, damit man nicht gehen kann – das ist schon ein Psychospiel."

Das sei aber nur eines von vielen Beispielen: Till habe seine Ex-Freundin auch emotional unter Druck gesetzt und die Beauty mit ihren Geheimnissen und Schwächen erpresst, um diese in Streitsituationen gegen sie zu verwenden. "Er wusste einfach, dass ich nicht das größte Selbstwertgefühl habe [...] – und dann während eines Streits zu sagen, wie ich mich überhaupt hübsch fühlen kann mit meiner Cellulite überall...", erinnert sich Hanna. Das sei aber nur die Spitze des Eisbergs.

Sie wolle mit ihrem Statement vor allem andere Frauen vor derartigen Situationen schützen und ihnen Mut machen, falls sie Ähnliches erleben. "Wenn am Anfang der Beziehung so viele Sachen komisch sind – Mädels, lauft bitte weg!", appelliert Hanna an ihre Community.

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, 2021 in Hamburg

Instagram / tilladam23 Till Adam im April 2020

Instagram / tilladam23 Hanna Annika und Till Adam

TVNow Till und Hanna, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

