Harry Styles (27) und Olivia Wilde (37) scheinen wirklich sehr verliebt ineinander zu sein! Erstmals waren der Sänger und die Schauspielerin im vergangenen Januar zusammen abgelichtet worden. Seitdem wurden die zwei Turteltauben immer wieder Händchen haltend und knutschend gesichtet. Öffentlich bekannt gegeben haben sie ihre Beziehung bislang allerdings nicht. Neue Fotos beweisen jetzt aber erneut, wie ernst es zwischen Harry und Olivia offenbar ist!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen das Paar in seinem Urlaub in der Toskana. Auf einer Jacht genießen Harry und Olivia die Sonne – und scheinen dabei offenbar kaum ihre Finger voneinander lassen zu können: Während sich die beiden auf einem Schnappschuss innig küssen, umarmen sie sich auf einem weiteren. Dabei ist kaum zu übersehen, dass die zwei Turteltauben anscheinend total glücklich miteinander sind.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight durchblicken lassen, dass die beiden etwas Ernstes am Laufen haben. "Sie sorgen sich so sehr umeinander und haben eine tiefe Verbindung", meinte die Quelle zu wissen. Anscheinend hat das Paar aber nicht vor, sein Liebesglück demnächst mit der Welt zu teilen: "Sie sind ziemlich unauffällig und haben es genossen, etwas außerhalb der Öffentlichkeit zu stehen."

Getty Images Harry Styles bei einem Auftritt in NYC im Februar 2020

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Getty Images Harry Styles im März 2021 in Los Angeles

