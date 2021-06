Es scheint immer ernster zwischen Olivia Wilde (37) und Harry Styles (27) zu werden. Zum ersten Mal wurde im vergangenen Januar berichtet, dass die Schauspielerin und der Sänger romantisch involviert sein sollen. Seitdem wurden die beiden vermeintlichen Turteltauben oft beim Händchenhalten und bei Dates erwischt. Das ehemalige One-Direction-Mitglied soll sogar schon Olivias Kinder kennengelernt haben. Ein Insider gibt nun Aufschluss darüber, wie es momentan bei den beiden Hollywoodstars läuft.

Gegenüber ET plauderte eine Quelle aus, dass Olivia und Harry nach wie vor bestens harmonieren. Der "Sign Of The Times"-Hitmacher und seine Vielleicht-Freundin sollen "eine großartige Zeit" miteinander haben. Sie seien sich mittlerweile noch nähergekommen und als Paar weiter zusammengewachsen. Zuletzt hätten die "Don't Worry Darling"-Co-Stars sogar einen gemeinsamen Spaziergang im Park unternommen und dabei kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung gemacht.

"Gestern haben sie draußen Mittag gegessen und sahen unglaublich süß zusammen aus", gab der Insider preis. Sie seien beide bester Laune gewesen, als sie später händchenhaltend das Restaurant verließen. "Harry legte seinen Arm um Olivia, als sie zu ihrem Haus zurückgingen", fügte der Tippgeber hinzu.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Olivia Wilde bei den Film Independent Spirit Awards, 2020

Getty Images Harry Styles, 2014

