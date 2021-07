Erwartet Kourtney Kardashian (42) wieder Nachwuchs? Seit Anfang des Jahres ist die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit inzwischen mit Travis Barker (45) in einer Beziehung. Immer wieder zeigen die zwei Turteltauben im Netz, wie ernst es ihnen miteinander ist. Aber sind die beiden auch schon bereit für den nächsten Schritt? Einer von Kourts Posts bringt die Gerüchteküche jetzt jedenfalls zum Brodeln: Die Fans vermuten, dass sie ein süßes Geheimnis unter ihrem Herzen trägt!

In ihrer Instagram-Story postete die Dreifach-Mama einen Schnappschuss von ihrem Essen – einer vegetarischen Avocado-Maki-Sushirolle. "Ich habe seit sieben Monaten kein Fleisch und kein Fisch mehr gegessen und ich fühle mich großartig", betitelte Kourt das Foto. Für viele aufmerksame Follower ist das der Beweis: Das Model muss einfach in freudiger Erwartung sein! "Kourtney ist schwanger... Ich warte jetzt nur noch auf die Ankündigung", schrieb nur einer von vielen Usern bei Twitter.

Doch die 42-Jährige ist nicht das einzige Familienmitglied des Kardashian-Jenner-Clans, dem momentan eine Schwangerschaft nachgesagt wird. Auch ihre Halbschwester Kylie Jenner (23) soll angeblich wieder ein Kind erwarten. Das vermutete ihre Community, nachdem die Reality-TV-Bekanntheit Ende Juni einen Tequila-Shot verweigert hatte. Ob die Fans mit ihren Theorien wohl recht haben – und eine der Damen tatsächlich wieder Mutter wird?

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Penelope, Mason und Reign

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

