Jana Heinisch (27) und Yul Oeltze wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung! Im September 2019 verkündete die ehemalige GNTM-Teilnehmerin, dass sie mit dem Profisportler in einer Beziehung sei. Doch über die Dauer von zwei Jahren musste das Paar eine räumliche Distanz meistern: Während Jana in Berlin wohnte, fühlte sich Yul in dem rund 150 Kilometer entfernten Magdeburg heimisch. Jetzt setzen die beiden Turteltauben dem Vermissen ein Ende und kündigen an, dass sie endlich zusammenziehen.

Mit einem Video, das Jana auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, ließ das Paar die Bombe platzen und verriet, dass der 27-Jährige zu seiner Liebsten in ihre Berliner Wohnung zieht. "Yul hatte die grandiose Idee vor drei Tagen: 'Ey, lass doch jetzt mal zusammenziehen!'", erklärte die ebenfalls 27-Jährige. Deswegen hätten sie nun innerhalb weniger Tage sein Hab und Gut in Plastiksäcke gepackt, denn der Umzug stünde unmittelbar bevor. Während der Kanufahrer dem Stadtwechsel freudig entgegenblickt, ist seine Freundin nervös. "Ich bin auch ein bisschen angespannt davor, aber ich glaube es wird ganz cool", erklärte sie.

Bereits im Februar hatte die rothaarige Schönheit gegenüber Promiflash verraten, dass sie und ihr Liebster planen würden, bald in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen: "Wir sprechen über dieses Thema und jetzt kann ich es auch offiziell verkünden: Ich habe zu Weihnachten einen Zusammenzieh-Antrag bekommen", offenbarte Jana im Interview.

