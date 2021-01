Worte, die bestimmt sein Herz berühren! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Jana Heinisch ist seit über einem Jahr in festen Händen. Der Mann an ihrer Seite? Profi-Kanufahrer Yul Oeltze. Wie glücklich das Duo ist, verdeutlicht es nur zu gern im Netz mit niedlichen Pärchenbeiträgen. Doch nun setzte die rothaarige Beauty in Sachen Liebeserklärung ganz neue Maßstäbe: Jana widmete ihrem Yul gerade wirklich zu Herzen gehende Zeilen!

"Es bist du. In den letzten anderthalb Jahren bist du es gewesen. Seit dem Moment, als ich dir in der Bar auf deinem Schuh herumgetreten bin, weil ich dachte, er sei der Barhocker, und du mich frech angegrinst hast, bist du es", erinnerte sich die Bremerin auf Instagram an die Anfänge ihrer Beziehung zurück. Für die Laufstegschönheit ist Yul ihr Ein und Alles. "Du bist es – wenn ich esse, wenn ich schlafe und wenn ich vor einer Kamera stehe. Du bist überall und du bist in allem", schrieb sie abschließend.

Die beiden führen schon von Anfang an eine Fernbeziehung – Jana wohnt im Moment in Berlin und Yul lebt in Magdeburg. Doch wie kommen die zwei damit zurecht? In einem früheren Promiflash-Interview hatte sie über die Vor- und Nachteile gesprochen. "Ich vermisse ihn immer ziemlich doll, und meine tägliche Motivation fehlt absolut, wenn er nicht da ist. Aber der Vorteil daran ist, man kann sich vermissen – man kann sich wirklich vermissen", hatte sie geschildert.

Instagram / jana.heinisch Yul Oeltze und Jana Heinisch

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch in Berlin im Februar 2020

Instagram / yul_oeltze Yul Oeltze und Jana Heinisch

