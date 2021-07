Für Yeliz Koc (27) rückt die Geburt ihrer ersten Tochter immer näher! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ist mittlerweile im siebten Monat schwanger – und das sieht man ihrem Babybauch auch an. Im Netz teilt sie immer wieder Bilder, auf denen sie ihre neuen Rundungen in Szene setzt. Nun gab sie ihren Fans erneut ein Gewichts-Update und verriet: Ihre alten Klamotten sind längst zu klein.

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von Yeliz wissen, wie viel sie in der Schwangerschaft schon zugenommen hat. Daraufhin verriet die werdende Mama, dass sie mittlerweile 71,5 Kilo auf die Waage bringt – 15,8 Kilo mehr als vor Schwangerschaft. Und die Extrapfunde machen sich tatsächlich auch bemerkbar. "Ich merke es überall. Ich habe sonst in Klamotten in XS und in 34er Hosen gepasst. Jetzt brauche ich überall M und L", betonte die Influencerin.

Dabei hat sich in den vergangenen Wochen allerdings gar nichts mehr an Yeliz' Gewicht geändert. Schon im sechsten Monat konnte sie das Plus von 15,8 Kilo verbuchen. "Seitdem ich nur noch zwei Tabletten am Tag nehme, habe ich nicht mehr zugenommen", erklärte die 27-Jährige. Offenbar ist ihre Übelkeit wieder so stark, dass sie kaum etwas bei sich behalten kann.

Instagram / jimbonader Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

