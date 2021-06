Yeliz Koc (27) gibt ein Gewichts-Update! Die Influencerin und ihr Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die werdende Mutter hatte von Anfang an mit starker Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen. Sie musste sich ständig übergeben und nahm deshalb zunächst ab statt zu. Mittlerweile hat sie Tabletten dagegen. Tatsächlich hat sich seither auch auf der Waage einiges getan. Yeliz verriet nun, wie viel sie bisher zugenommen hat.

Im Rahmen einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account wollte einer ihrer Follower wissen, wie viel sie in der 24. Woche nun wiegt. Daraufhin postete die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin einen Screenshot ihrer Schwangerschafts-App, in der sie alle Entwicklungen dokumentiert. Demnach ist sie mittlerweile 15,8 Kilo schwerer. Ihr aktuelles Gewicht beträgt 71,5 Kilo.

So sehr sich Yeliz auch freut, dass ihre kleine Tochter sich offenbar bestens entwickelt, gab sie kürzlich auch zu: Sie fühle sich mit den zusätzlichen Pfunden nicht mehr ganz so wohl in ihrer Haut. "Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier bin ich so dick geworden", erklärte sie kürzlich, als sie vor dem Spiegel stand.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / jimbonader Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de