Süße Nachrichten rund um Scarlett Johansson (36)! Im Privatleben der US-amerikanischen Schauspielerin könnte es derzeit gar nicht besser laufen: Seit 2017 geht sie mit Saturday Night Live-Moderator Colin Jost (39) durchs Leben. Im vergangenen Jahr machten die Turteltauben ihre Liebe dann ganz offiziell und traten gemeinsam vor den Traualtar. Nun machen die nächsten tollen Neuigkeiten die Runde: Die "Black Widow"-Darstellerin ist schwanger!

Das haben nun mehrere Quellen dem Magazin Page Six bestätigt. "Scarletts Stichtag ist sogar schon bald. Ich weiß, dass sie und Colin ganz aufgeregt sind", habe ein Insider ausgeplaudert – ein Weiterer erklärt ebenfalls: "Scarlett ist schwanger, aber sie hat es verschwiegen. Sie hat sich ganz unauffällig verhalten." Damit dürfte Scarlett nach der Geburt ihrer Tochter Rose, die sie mit ihrem Ex-Mann Romain Dauriac hat, bald ein zweites Mal Mutter werden.

Wie ein Vertrauter erklärt, würde Scarlett im Sommer normalerweise häufig in den New Yorker Bezirken Amagansett oder Montauk unterwegs sein – in diesem Jahr jedoch nicht. Darüber hinaus sei auffällig, dass sie kürzlich unter anderem beim "Black Widow”-Screening fehlte.

Anzeige

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson bei den Golden Globes 2020

Anzeige

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei der Oscar-Verleihung 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de