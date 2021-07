Maren (29) und Tobias Wolf gehen gemeinsam durch Höhen und Tiefen! In einer romantischen Zeremonie gaben sich die YouTuberin und ihre Jugendliebe 2017 das Jawort. Seit ihrer Eheschließung ist viel passiert: Das Paar wurde Eltern, zog zudem in sein lang ersehntes Eigenheim – und musste auch einige unangenehme Vorfälle durchstehen. Anlässlich ihres vierten Hochzeitstags blickt Maren jetzt auf die gemeinsame Zeit zurück – und bedankt sich bei ihrem Tobi.

Via Instagram veröffentlichte die Influencerin am Mittwoch ein Foto, das die Eheleute während ihrer Trauung zeigt: Beide strahlen an diesem glücklichen Tag in die Kamera. Zu der süßen Aufnahme schrieb die 29-Jährige: "Heute ist unser vierter Hochzeitstag. Ich weiß, mit mir ist es echt nicht immer leicht. Trotzdem kann ich mich immer auf dich verlassen!" Maren führte weiter aus, Tobis sei in guten wie in schlechten Zeiten an ihrer Seite: "Danke dafür und für die Liebe, die du mich jeden Tag spüren lässt!"

Und auch Tobi ließ es sich nicht nehmen, seiner Liebsten an diesem besonderen Tag einige liebevolle Worte zu widmen. Der Rennfahrer teilte ebenfalls via Social Media einen gemeinsamen Schnappschuss mit Maren: "Vier Jahre verheiratet. Ich liebe dich", erklärte er dazu.

