Michèle de Roos hat in Niko Griesert (30) ihren Traummann gefunden! Obwohl der diesjährige Bachelor der Kölnerin in der Kuppelshow gleich zweimal einen Korb verpasst hatte, gab sie ihm noch eine dritte und letzte Chance – und das hat sich gelohnt: Mittlerweile sind die beiden seit mehreren Monaten ein glückliches Paar. Dass Niko ihr Mr. Right ist, hat Michèle trotz all der Rückschläge aber auch nie wirklich infrage gestellt.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärte die Immobilienfachwirtin, dass sie keine einzige Sekunde daran gezweifelt habe, dass Niko ihr Mann fürs Leben sei: "Niko ist das Beste, was mir passieren konnte." Dazu postete die 27-Jährige ein Foto, das zwei Senioren zeigt, die aufs Meer blicken. Sie wirken sehr vertraut – und das möchte Michèle auch eines Tages mit Niko sein. Sie kommentierte: "Mit dir möchte ich alt werden."

Der nächste Schritt in ihrer gemeinsamen Zukunftsplanung steht schon am Wochenende an: Dann beziehen Niko und Michèle ihre erste gemeinsame Wohnung. Doch auch über das Heiraten und Kinderkriegen haben sie sich bereits Gedanken gemacht. Wie die Sportliebhaberin im Interview mit RTL verriet, wünscht sie sich, "dass man dann in ein paar Jahren auch eine Familie mit zwei Kindern und einem Hund hat und einem eigenen Haus, wenn es gut läuft."

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

TVNow Michèle de Roos und Niko Griesert in der ersten Nacht der Rosen

