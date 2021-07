Seit gestern steht es fest: England steht im Finale der Fußball-EM 2021! Am Mittwoch kämpfte die englische Nationalmannschaft gegen die Dänen um den Einzug in die letzte Runde des großen Sportturniers – und konnte sich mit einem 2:1 durchsetzen. Ob die Kicker so erfolgreich waren, weil sie prominente Unterstützung hatten? Sie wurden nicht nur im Stadion von Prinz William (39) angefeuert – auch Adele Adkins (33) saß gebannt vor ihrem Fernseher und fieberte mit!

Die Sängerin teilte jetzt ein Instagram-Video, das ihre Fußballbegeisterung deutlich zum Ausdruck bringt: Gemeinsam mit einem Freund schaut sie sich das Halbfinalspiel an und feuert die Mannschaft kurz vor dem entscheidenden Schuss, der England ins Finale katapultierte, noch an: "Kommt schon!" Als dann das Tor zum 2:1 Endstand fällt, kann sie nicht mehr an sich halten und beginnt vor Freude zu schreien und zu hüpfen.

"[Der Pokal] kommt verdammt noch mal nach Hause", zitiert die Musikerin die englische Fußball-Hymne "Three Lions – Football's Coming Home" der Band Lightning Seeds in einem Kommentar zu dem Clip. Dieselben Lyrics teilte auch ihr Kollege Ed Sheeran (30) in einer Instagram-Story. Dazu präsentierte er sich im England-Trikot.

