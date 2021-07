Maxime Herbord (26) weiß genau, wie sie es angehen muss! Seit Wochen fiebern die Fans darauf hin, dass ein neues Rosenabenteuer startet. Maxime tritt als neue Bachelorette in die Fußstapfen von Melissa Damilia (25). Mit der Teilnahme an der Show könnte aber nicht nur ihr Single-Dasein beendet werden – es winkt auch eine enorme öffentliche Aufmerksamkeit. Davon dürften die Liebesanwärter ebenfalls ziemlich profitieren und ein paar Instagram-Follower dazugewinnen. Wie schafft die Brünette es da, sich von den ernsten Absichten der Jungs zu überzeugen? Promiflash hat nachgefragt.

"Kommunikation ist der Schlüssel", lautet die klare Devise der 26-Jährigen. Im Gespräch mit Promiflash stellte sie klar, dass sie den Charakter der Männer in intensiven Konversationen besser kennenlernen und dann sehen wolle, wohin die Reise führt. "Wie in der echten Welt kann ich den Männern nur vor den Kopf gucken. Vielleicht verliebt sich aber genau der, der aus anderen Gründen da ist", erklärte sie weiter. Planen und kontrollieren könne man in der Liebe sowieso nichts.

Einige Fernseh-Singles dürften den Fans übrigens bekannt vorkommen – immerhin haben manche der Herren bereits Auftritte in der Öffentlichkeit hinter sich. Neben Are You The One?-Teilnehmer Dario Carlucci und Dancing on Ice-Eiskunstläufer Niko Ulanovsky ist auch Laura Maria Rypas (25) Ex-Flirt Jonathan Steinig mit von der Partie. Auch Kenan Engerini (35) kennen aufmerksame Zuschauer bereits durch seinen Ninja Warrior-Auftritt.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

TVNow Bachelorette Maxime Herbord

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Dario, Teilnehmer bei "Are You The One?" 2021

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Niko Ulanovsky und Nadine Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de