Das steckt wirklich hinter dem Treffen zwischen Angelina Jolie (46) und The Weeknd (31)! Vor einigen Tagen wurden die Hollywood-Beauty und der Sänger zusammen im Promi-Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica gesehen. Die beiden Stars verließen die Location zwar mit reichlich Abstand voneinander, verschwanden dann aber in demselben Auto, das auf sie wartete. US-Medien munkelten bereits, dass sich da eine neue Hollywood-Romanze anbahnen könnte – doch nun folgt die Ernüchterung.

Bei dem Treffen handelte es sich gar nicht um ein Date. "Angelina und The Weeknd hatten ein geschäftliches Treffen", verriet eine Quelle gegenüber US Weekly. "Grund für das Meeting seien ihre beiden HBO-Shows gewesen. "Sie haben sich super verstanden, aber es gibt nichts Romantisches zwischen den beiden", führte der Insider weiter aus.

Worum es bei dem Zusammentreffen genau ging, ließ der Promiexperte offen. Angelina ist gerade in dem Film "Those Who Wish Me Dead" auf der Streamingplattform zu sehen. The Weeknd arbeitet hingegen aktuell an einer HBO-Serie mit dem Arbeitstitel "The Idol".

Angelina Jolie, Schauspielerin

The Weeknd, Sänger

Angelina Jolie bei der "Maleficent 2"-Premiere in Tokio im Oktober 2019

