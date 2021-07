Geht da was zwischen Angelina Jolie (46) und The Weeknd (31)? Nach ihrem Ehe-Aus mit Schauspieler Brad Pitt (57) zeigte sich die "Tomb Raider"-Darstellerin offiziell noch mit keinem neuen Mann an ihrer Seite. Im April tauchte sie allerdings überraschend in der Instagram-Story von DJ Diplo auf und heizte damit Flirtgerüchte an. Nur wenige Monate später war sie nun in Begleitung eines anderen Musikers unterwegs: Sie hatte ein Date mit The Weeknd!

Am Mittwoch erwischten Paparazzi die Beauty und den "Blinding Lights"-Interpreten laut Page Six beim Verlassen des angesagten Promi-Restaurants Giorgio Baldi in Santa Monica. Während Angie alleine in einem beigefarbenen Trenchcoat aus dem Lokal getreten war, folgte wenig später der Sänger in einem Jeans-Look. Es muss sich dabei allerdings nicht um ein romantisches Treffen der beiden gehandelt haben – stattdessen könnte es auch nur ein Business-Meeting gewesen sein.

The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, soll neben seiner Musikkarriere auch als Schauspieler in Hollywood durchstarten wollen. Ein Vertrauter erklärt in einem Interview mit Page Six deshalb jetzt über sein Date mit Angelina: "Sie versuchen offensichtlich nicht, ihr Treffen geheim zu halten. Er ist definitiv darauf aus, ins Filmgeschäft einzusteigen. Er spielt jetzt auch in einer neuen HBO-Serie mit." Ob Abel sich bei der Hollywood-Größe und Produzentin somit also nur Tipps abholen wollte?

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images The Weeknd im Mai 2021

Getty Images Angelina Jolie, 2017

