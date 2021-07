Wird Kourtney Kardashian (42) jetzt genauso musikalisch wie ihr Freund Travis Barker (45)? Der Blink-182-Star ist wohl einer der weltweit bekanntesten und talentiertesten Schlagzeuger und nach wie vor eine große Nummer im Musikgeschäft. Seit Februar ist er offiziell mit der Keeping up with the Kardashians-Beauty Kourtney zusammen und will sie jetzt an seiner großen Musikleidenschaft teilhaben lassen: Deshalb setzte er sich mit ihr ans Klavier!

In einem neuen Instagram-Video spielen die Turteltauben nun gemeinsam Piano. Im Duett lassen sie das Liebeslied "Heart and Soul" erklingen und genießen den Moment ganz offensichtlich sehr: Beiden grinsen nämlich verliebt bis über beide Ohren. "Mein Herz und meine Seele", spielt Kourtney in einem Kommentar zu dem süßen Clip auf den Titel an und drückt dabei ihre tiefen Gefühle für Travis aus.

Ob Kourtneys Schwester Kim Kardashian (40) das Video wohl an alte Zeiten erinnert? Die Vierfach-Mutter, die sich derzeit von Noch-Ehemann Kanye West (44) scheiden lässt, dürften die Töne immerhin sehr bekannt vorkommen. Sie und der Rapper hatten sie auf ihrem ersten Date ebenfalls erklingen lassen – damals jedoch nicht auf einem gewöhnlichen Piano, sondern zu Fuß auf einem XXL-Klavier!

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2021

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de