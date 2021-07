Jessica Paszka (31) ist mittlerweile voll und ganz im Mama-Alltag angekommen. Während ihr Verlobter Johannes Haller (33) schon wieder täglich ins Büro fährt, kümmert sie sich um die gemeinsame Tochter Hailey-Su. Immer wieder betont die Influencerin, wie sehr sie in ihrer neuen Rolle aufgehe. Und trotzdem kommt sie manchmal offenbar an ihre Grenzen. Der Schlafmangel hat Jessi nun so sehr zugesetzt, dass Johannes ihr unter die Arme greifen musste.

Gewohnt gut gelaunt meldete sich die 31-Jährige am Donnerstag gegen 10 Uhr in ihrer Instagram-Story und verriet, dass ihr Zukünftiger sogar noch zu Hause sei – der Grund: eine harte Nacht mit Hailey. "Wir mussten sechsmal aufstehen", erzählte die Beauty. Eigentlich übernehme sie die Versorgung der Kleinen dann immer. "Und heute Nacht konnte ich aber einfach nicht mehr am Morgen. Und dann musste Johannes aufstehen", berichtete sie mit einem leichten Grinsen.

Offenbar ist der stolze Papa so wenig Schlaf nicht gewohnt, denn Jessi witzelte leicht schadenfroh: "Das hat ihn so richtig aus der Bahn geworfen. Es ist einfach so witzig, wie müde er aussieht." Auch Johannes selbst meldete sich morgens kurz bei seinen Fans – und zwar mit der vierten Tasse Kaffee in der Hand. "Hailey hatte heute Nacht einfach keine Lust zu schlafen", kommentierte er den Clip.

Anzeige

Lela Radulovic Photography Johannes Haller und Jessi Paszka mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass die kurze Nacht Johannes so aus der Bahn geworfen hat? Nein, das ist doch klar! Jessi schafft das doch auch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de