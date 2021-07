Ist zwischen Danni Büchner (43) und Ennesto Monté (46) schon wieder alles vorbei? Nachdem die Goodbye Deutschland-Auswanderin sich nach kurzem Glück von ihrem Partner trennte, startete sie mit dem Reality-TV-Star ein überraschendes Liebes-Comeback: Nach einem kleinen öffentlichen Schlagabtausch wagte das Paar tatsächlich eine Reunion. Allerdings ist jetzt wohl wieder alles aus, wie Ennesto andeutete – jüngst gab sich Danni aber noch total verliebt!

Ennesto verkündete überraschend das jähe Ende des zweiten Anlaufs mit Danni – sowie den Kontaktabbruch zu diversen Ex-Freundinnen: "Ich habe heute entschieden, dass ich mit diesen Frauen nichts mehr zu tun haben will." Dabei klang die Influencerin wiederum kürzlich noch superverliebt in ihn. "Aktuell geht es uns gut, wir sind glücklich. Wir schauen, wo die Reise hingeht", erklärte sie dem Portal VIP.de. Das Paar wolle versuchen, sich ganz auf sich zu konzentrieren und die Außenwelt dabei auszublenden, heißt es dort weiter. Denn die beiden wären in der Vergangenheit ständig Thema bei anderen Leuten gewesen: "Es wird immer viel geredet und jeder mischt sich ein." Anscheinend erfolgte aber kurze Zeit danach aber schon wieder das Liebesaus.

Ob eventuell ein Austausch mit Anastasiya Avilova (32) der Grund für die plötzliche Trennung sein könnte? Mit der Ex von Ennesto hatte Danni sich nämlich getroffen! "Anastasiya ist mittlerweile mehr eine gute Freundin für mich", betonte Danni.

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Januar 2021

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin

