Sie zeigt offen, wie stolz sie ist! Heidi Klum (48) begleitet zurzeit die beginnende Modelkarriere ihrer Tochter Leni (17). Nachdem diese in ihrem jungen Alter bereits auf mehreren Magazincovern zu sehen war, sagen ihr viele Beobachter der Branche eine große Zukunft voraus: Manch einer spekuliert sogar jetzt schon über eine Übergabe von Germany's Next Topmodel! Bis dahin kann Leni von ihrer Mama aber noch einiges lernen. Heidi verriet jetzt ihren wichtigsten Tipp!

Gegenüber dem Magazin People plauderte Heidi nun nämlich über den Karrierestart ihrer Kleinen: "Sie hat keine Angst vor der Kamera, weil sie mich immer auf die Sets begleitet hat. Das ist eine große Stärke von ihr." Das Wichtigste sei jedoch, immer mit sich selbst im Reinen zu sein, fügte die Supermodel-Mama hinzu. Daher auch ihr großer Rat: "Mach nichts, was du nicht tun möchtest. Es ist völlig in Ordnung, auch mal 'Nein' zu sagen."

Sie freue sich, Leni beim Auftreiben der ersten Jobs so gut unterstützen zu können, erzählte Heidi. "Es ist so aufregend: Sie macht alles, wovon ich immer geträumt habe!" Es werde in naher Zukunft noch vieles kommen, auf das man sich freuen dürfe, versprach sie abschließend.

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

