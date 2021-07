Evanthia Benetatou (29) gibt ein neues Baby-Update. Ende Juni ist die ehemalige Bachelor-Finalistin zum ersten Mal Mutter geworden: Ihr Sohn George Angelos erblickte das Licht der Welt. Mittlerweile hat sie sich offenbar schon gut in ihrer neuen Rolle als Mutter eingefunden – im Netz teilt sie regelmäßig Eindrücke, wie sich ihr Alltag mit Kind gestaltet. Nun verrät Eva: Georges Nabelschnur ist abgefallen.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 29-Jährige, dass George zuletzt Schwierigkeiten mit dem nach der Geburt an seinem Bauchnabel verbliebenen Teil der Nabelschnur hatte. Denn dieser sonderte ein Sekret ab – und das ist eigentlich ein Zeichen für eine Entzündung. Doch das war bei George glücklicherweise nicht der Fall. "Also eine Rötung um den Nabel herum gab es nicht und es hat ihm auch nicht wehgetan", erklärte Eva. Kurz darauf sei der Rest der Nabelschnur bei einem Arztbesuch abgefallen.

Eva hatte sich wegen der Anzeichen zwischenzeitlich große Sorgen um ihr Baby gemacht. "Ich hatte richtig Angst, aber es ist Gott sei Dank alles in Ordnung und dem kleinen Mann geht es gut", fasste sie erleichtert zusammen.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou TV-Star Evanthia Benetatou

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de