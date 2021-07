Ein Selfie aus dem Eifer des Gefechts? Aurelio Savina (43) geht recht offen mit seinem Liebesleben um. So schockierte der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat viele mit der Aussage, dass er bereits 2.000 Frauen im Bett gehabt hätte. Auch Dreier stünden bei ihm und seiner Freundin Larissa nicht selten auf dem Programm. Dass die ihren Aurelio gerne teilt, stellte das Paar jetzt mit einem frechen Selfie unter Beweis.

Das Bild, das der Reality-TV-Darsteller auf Instagram teilte, zeigt ihn splitterfasernackt. Aurelio blickt verwegen in die Kamera, während im Spiegel hinter ihm seine teils verdeckte Kehrseite zu sehen ist. "Wenn ein einfaches Selfie für deine Frau auf einmal die Gemüter erhitzt", schrieb er unter den Beitrag. In den Kommentaren konterte Freundin Larissa: "Wenn deine Frau sagt, dass du es posten sollst, damit andere auch was davon haben."

Und die anderen bedankten sich zahlreich. "Du darfst ruhig noch mehr die Gemüter erhitzen", schrieb eine begeisterte Userin. Und auch prominente Gesichter mischten sich unter die Kommentare. Ginger Costello schien der Schnappschuss jedenfalls gut gefallen zu haben.

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina mit seiner Freundin Larissa

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina im Juli 2021

Anzeige

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello-Wollersheim, Oktober 2020

Anzeige

Glaubt ihr, dass von Aurelio demnächst noch mehr nackte Haut zu sehen sein wird? Das kann ich mir schon vorstellen! Nein, ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de