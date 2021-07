Harper Seven (10) hat heute allen Grund zu feiern! Insgesamt vier Kinder machen das Familienglück von David (46) und Victoria Beckham (47) perfekt – im Juli 2011 kam Harper Seven, das jüngste Kind des Traumpaars, zur Welt. Allerdings ist das Nesthäkchen der Familie inzwischen gar nicht mehr so klein: Der jüngste Beckham-Spross feiert nun nämlich schon seinen zehnten Geburtstag – zu diesem besonderen Anlass überhäufen Harpers Familienmitglieder sie natürlich mit Glückwünschen!

Auf Instagram widmete Mama Victoria ihrer einzigen Tochter rührende Zeilen. "Alles Gute zum zehnten Geburtstag Harper Seven, [du bist] die schönste junge Dame von innen und außen. Freundlich, liebevoll, fürsorglich und süß", schrieb die stolze Mutter. Und auch David brachte seine Gefühle auf Instagram zum Ausdruck: "Herzlichen Glückwunsch zum zehnten Geburtstag, mein schönes Mädchen. Auf das Mädchen mit dem größten Herz und dem süßesten Lächeln."

Natürlich dachten auch ihre großen Brüder an diesem besonderen Tag an ihre kleine Schwester – Cruz (16) teilte beispielsweise diverse Aufnahmen, die Harper zeigen und richtete einige Worte an sie: "Fröhlichen zehnten Geburtstag Harper, ich liebe dich."

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham im Mai 2014

Instagram / davidbeckham Brooklyn, Romeo, Harper Seven und Cruz Beckham

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham an einem Strand

