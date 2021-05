Sie liebt ihre Rasselbande! Victoria Beckham (47) präsentiert ihren Fans in regelmäßigen Abständen die Wachstumsfortschritte ihrer vier Kinder. Erst zu Ostern hatte sich die Familie der einstigen Spice Girls-Sängerin und des ehemaligen Weltklassekickers David Beckham (46) mit einem süßen Foto bei ihren Followern gemeldet. Jetzt zeigte die Musikerin ihren Nachwuchs erneut vor: Auf niedlichen Polaroid-Pics im Retro-Look sind alle vier Beckham-Sprösslinge versammelt.

Auf den Bildern, die Victoria auf Instagram postete, stehen die Kids in lässiger Sommerkleidung an einem See. Eins der Fotos zeigt die drei Jungs Romeo (18), Brooklyn (22) und Cruz (16), deren Gesichter nicht gerade den Eindruck vermitteln, dass der Schnappschuss ihre Idee war. Auf einem zweiten Bild steht auch das Nesthäkchen Harper Seven (9) dabei: Am Rand eines Pools stehend und sich gegenseitig die Arme um die Schultern legend, vermitteln die vier richtige Urlaubsstimmung.

Victorias Fans freuten sich überschwänglich über den Beitrag. "Deine Familie ist so wundervoll, Vic", schrieb eine begeisterte Nutzerin. Viele andere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentarspalte mit zahllosen Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die drei Söhne von Victoria Beckham im Frühjahr 2021

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die vier Kids von Victoria und David Beckham im Frühjahr 2021

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de