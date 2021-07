Bei Princess Charming wurde es ziemlich heiß – und zwar in Abwesenheit von Irina Schlauch! Während die Princess in Folge sieben einen romantischen Abend mit Bine verbrachte, feierten die restlichen Singles eine wilde Party in der Ladys-Villa: Im Whirlpool entschied Elsa dann kurzerhand, nacheinander mit Miri, Gea, Kati und Lou rumzumachen. Wie hat Miri diese Situation im Pool wahrgenommen? Promiflash hat bei ihr nachgefragt...

"Im Pool war die Stimmung ausgelassen und sehr heiß", rief sich Miri den Moment mit den anderen Kandidatinnen im Promiflash-Interview in Erinnerung. Zudem habe die 28-Jährige auch eine Ahnung, wie es überhaupt zu den innigen Küssen kam – sie vermutete: "Ich glaube, es musste sich dann durch die Knutschereien einmal entladen, was sich in den letzten Wochen angesammelt hat."

Allerdings habe Miri der Kuss mit Elsa im Pool in Sachen Liebe nichts bedeutet. "Es gibt für mich einen entscheidenden Unterschied zwischen Küssen mit Gefühlen und Küssen aus Spaß", stellte die Kielerin klar und betonte: "Der Kuss mit Elsa war aus Spaß – auch wenn es in dem Moment witzig war, war für mich der Kuss mit Iri besonderer."

TVNOW Elsa und Gea bei "Princess Charming"

TVNOW "Prince Charming"-Girls Elsa, Kati, Lou, Gea und Miri

TVNOW "Princess Charming"-Kandidatinnen Elsa und Miri

