Soulin Omar startet so richtig durch! Die Beauty aus Syrien wurde bekannt durch die vergangene Staffel von Germany's next Topmodel, wo sie mit ihrer ehrgeizigen Art zwar hin und wieder angeeckt ist, aber zahlreiche Jobs und viel Lob von Modelmama Heidi Klum (48) eingeheimst hat. Am Ende hat Soulin es bei GNTM "nur" auf den dritten Platz geschafft – im echten Leben reißen sich jetzt aber alle um das Model!

Im Promiflash-Interview beim Make-up-Launch von got2b berichtet die Laufstegschönheit freudestrahlend, dass sie bereits vom Modeln leben kann: "Ich mache das jetzt hauptberuflich." Tatsächlich ist Soulin total gefragt: "Ich muss sagen, ich komme gar nicht zur Ruhe. Urlaub ist auch nicht drin. Als ich mit dem Finale durch war, ging es direkt weiter einfach mit Jobs – große Jobs und kleine Jobs. Alles Mögliche! Nicht nur kommerziell, sondern auch aus dem High-Fashion-Bereich."

Über welche Jobs konnte sie sich denn ganz konkret freuen? "Ich bin eines der Gesichter von Schwarzkopf. Gestern habe ich Marcel Ostertag geshootet – heute für LaLa Berlin, ich wurde noch mal gebucht. Übermorgen Peek & Cloppenburg...", gibt Soulin einen kleinen Einblick. Und das war noch längst nicht alles: "Auf der Fashion Week laufe ich auch für mehrere Namen, auf der Pariser Fashion Week auch. Es läuft auf jeden Fall gut und es kommt noch mehr! Ich freue mich da wahnsinnig drauf."

Klingt nach einer Menge Arbeit! Macht dieser neue Lebensstil Soulin nicht total fertig? "Ich meine, wir sind alle Menschen. Irgendwann wird man müde und kaputt", betont sie ehrlich. "Aber durch meine Leidenschaft und durch diese Freiheit, die ich spüre bei jedem Job, vergesse ich alles – ich vergesse die Müdigkeit. Abends bin ich müde, ja, aber am nächsten Tag, wenn ich wieder am Set bin, dann blühe ich auf." Habt ihr mit Soulins Erfolg gerechnet? Stimmt ab!

