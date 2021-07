Julia Jasmin Rühle (33) scheint es schon wieder deutlich besser zu gehen. Am Mittwoch hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einen schweren Autounfall: Sie kam von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Leitplanke. Ihr Porsche soll sich daraufhin dreimal überschlagen und drei Räder verloren haben. Die Influencerin musste ins Krankenhaus – mittlerweile wurde sie aber wieder entlassen. Doch auch wenn Julia noch große Schmerzen hat, möchte sie sich nun mit schöneren Dingen im Leben befassen: Sie plant eine große Geburtstagsparty!

In einem Instagram-Beitrag bedankte sich die 33-Jährige zunächst bei ihrer Community für die zahlreichen Genesungswünsche und erzählte: "Ich habe bis auf eine leichte Gehirnerschütterung, ein Polytrauma und einige blaue Flecke und Schnitte den Unfall wie durch ein Wunder gut verkraftet." Sie vermutet, dass sie einen Schutzengel gehabt hat – und zwar ihre verstorbene Mutter. Da der Unfall für Julia deutlich schlimmer hätte enden können, möchte sie in Zukunft nicht mehr nur am 14., sondern auch am 7. Juli, an dem sich das Unglück ereignete, ihren Geburtstag feiern. In diesem Jahr fällt die Fete sogar besonders groß aus, denn alle ihre Fans sind eingeladen: "Ich freue mich auf euch!"

Auf die Einladung reagierte in den Kommentaren bislang jedoch kaum jemand. Stattdessen sammeln sich dort weitere Nachrichten, in denen Fans der Mutter eines Sohnes alles Gute wünschen. Einer schrieb beispielsweise: "Ich bin froh, dass du noch bei uns bist."

Anzeige

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Ex-"Berlin – Tag & Nacht"-Star

Anzeige

Julian Stähle Julia Jasmin Rühles Auto nach ihrem Unfall

Anzeige

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Ex-"Berlin – Tag & Nacht"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de