Große Sorge um Julia Jasmin Rühle (33)! Vielen Fans ist die Schauspielerin vor allem durch ihre Rolle bei Berlin - Tag & Nacht bekannt. In der TV-Serie spielte die 33-Jährige die JJ, war aber auch bei Promi Big Brother zu sehen und flimmert bald bei Kampf der Realitystars über die Bildschirme. Doch jetzt sorgt die Beauty abseits der Fernsehwelt für Schlagzeilen: Julia hatte einen schlimmen Autounfall und liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Das berichtet jetzt Tag24. Demnach sei das Tattoomodel am Mittwochabend auf der Autobahn unterwegs gewesen, als es zu dem Horror-Crash kam: Mit ihrem Porsche kam Julia in einer Kurve von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelleitplanke. Dem Bericht zufolge überschlug sich ihr Wagen mehrfach und verlor drei Räder. Die Influencerin wurde in dem Auto eingeklemmt, konnte aber schwer verletzt geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Diagnose: Polytrauma, keine Lebensgefahr.

Julia selbst meldete sich bisher nicht zu dem schlimmen Unfall zu Wort. Noch vor wenigen Tage hatte die Wahlberlinerin jedoch stolz ein Foto veröffentlicht, das sie vermutlich in dem jetzigen Unfallwagen zeigte: Ganz lässig posierte sie in einem sexy Outfit in dem schwarzen Luxusauto.

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Influencerin

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Ex-"Berlin – Tag & Nacht"-Star

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle im Februar 2021

