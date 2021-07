Er lebt sein Image als Frauenheld! Clavin Kleinen sorgte mit seinen Auftritten in diversen Realityformaten immer wieder für Furore: Weder bei Temptation Island noch bei der V.I.P.-Version wollte es mit der Treue so richtig klappen. Und auch bei Promis unter Palmen hatte der Muskelmann stets ein Auge für die holde Weiblichkeit. Doch wie sieht es in den sozialen Netzwerken aus? Promiflash verriet Calvin jetzt, wie viele Girls ihm folgen.

Durch das starke Wachstum seiner Social-Media-Community lasse er sich nicht zu sehr beeindrucken, erzählte Calvin im Gespräch mit Promiflash. Dann kam der Reality-TV-Darsteller aber doch noch auf die Zahlen zu sprechen: "Von meiner Followerschaft sind so in etwa 87 Prozent weiblich." Das gefällt dem Rapper offenbar: "Das ist schon korrekt!"

Angenehmer Nebeneffekt der gestiegenen Zahlen seien die vielen Nachrichten attraktiver Mädels, die in sein Postfach trudeln, lachte Calvin. Und er weiß die Arbeit, die dahintersteckt offenbar auch zu schätzen: "Wenn sich jemand Mühe gegeben hat, antworte ich immer!"

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

TVNOW Calvin Kleinen und Sanja Alena auf ihrem "Temptation Island V.I.P."-Dreamdate

joergl3u Calvin Kleinen

