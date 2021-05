Calvin Kleinen macht seinem Ruf als TV-Schürzenjäger alle Ehre! Die Temptation Island-Bekanntheit wickelte in den vergangenen Monaten die eine oder andere Promidame um den Finger, wie er nun im Zoom-Talk mit Promiflash offenbarte. Emmy Russ (22) vernaschte er auf dem Flug zum Promis unter Palmen-Dreh, Gina-Lisa Lohfink (34) verführte er nach allen Regeln der Kunst über den Dächern. Nur an einer VIP-Lady biss sich der Reality-Casanova die Zähne aus: Claudia Obert (59). Die hatte offenbar gar kein Interesse an einem Flirt mit Calvin – und ließ ihn übel auflaufen.

