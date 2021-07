Chris Broy schwärmt von seinen Vatergefühlen! Der ehemalige Sommerhaus-Bewohner und seine Ex-Verlobte Evanthia Benetatou (29) hatten vor einigen Tagen eine erfreuliche Neuigkeit publik gemacht: Am 26. Juni hat ihr Sohn – der kleine George Angelos – das Licht der Welt erblickt. Zwar wächst das Baby bei seiner Mutter in Köln auf, doch der stolze Papa genießt die Zeit mit seinem Sohnemann trotzdem: Nach einem Besuch bei seinem kleinen George war Chris jetzt überglücklich!

"Ich komme gerade aus Düsseldorf, bin jetzt wieder zurück in Köln", meldete sich Chris nun in seiner Instagram-Story zu Wort und berichtete von dem Besuch: "Ich konnte ein bisschen Zeit mit meinem Kleinen genießen, ihn ein bisschen auf dem Arm haben – und einfach seine Nähe mal wieder spüren." Die Zeit mit dem kleinen George hat der Reality-TV-Star offenbar in vollen Zügen genossen – er schwärmte nämlich: "Ja, rettet eigentlich jeden Tag!"

Wie glücklich Chris im Moment ist, hatte er zudem jüngst in einem langen Statement auf Social Media klargemacht. "Die letzten Tage waren die verrücktesten, emotionalsten und schönsten in meinem Leben", hatte er betont und zusätzlich hervorgehoben: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl."

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatous Sohn

Instagram / chris_broy Chris Broy, TV-Bekanntheit

