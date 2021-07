Nanu, Diogo Sangre ist kaum wiederzuerkennen! Eigentlich ist der ehemalige Temptation Island- und Ex on the Beach-Teilnehmer für sein muskulöses Äußeres bekannt. Der Tattoo-Liebhaber kommt mit seiner charmanten Art und seinem stählernen Körper bei den Ladys im TV super an. Doch so wie heute sah der Reality-Star nicht immer aus. Im Netz veröffentlichte Diogo jetzt ein altes Foto von sich, das so manchen überraschen dürfte.

Auf einem Bild, das inzwischen sechs Jahre alt ist, sieht der Fitness-Fan deutlich schmaler aus als heutzutage. Einige seiner Fans hätten ihn sogar kaum wiedererkannt, wie sie auf Instagram zugeben. "Krass, du siehst wie ein anderer Mensch aus" oder "Da warst du ja noch voll der Schmalhans", urteilen die Follower. "Heftig! Respekt an dich und dein Durchhaltevermögen", drückt ein anderer User seine Begeisterung aus.

Diogo selbst freut sich über die positive Resonanz, stellt aber klar: "Das Äußere hat sich geändert, das Herz ist dasselbe geblieben!" Wie ist es bei euch? Hättet ihr den Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer erkannt? Stimmt ab!

Instagram / diogosangre Diogo Sangre (m.) mit zwei Freunden im Jahr 2015

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

