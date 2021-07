Dieser Moment schockte nicht nur Sebastian Pannek (34), sondern auch seine Frau Angelina (29)! Der ehemalige Bachelor erlebte vor wenigen Tagen Schreckliches. Er verletzte sich bei einem Arbeitsunfall so schwer am Bein, dass er operiert werden musste. Nach der OP muss er sich derzeit in einem Krankenhaus auskurieren – seine Frau Angelina hat in dieser Zeit jeden Tag aufs Neue die Hoffnung, dass ihr Mann endlich wieder nach Hause darf!

"Sebastian darf heute immer noch nicht raus, aber morgen wahrscheinlich, hat der Arzt gesagt", berichtet die ehemalige Rosenjägerin. Das glaube sie aber erst, "wenn der Tag wirklich gekommen ist". "Es war jetzt einfach jeden Tag hoffen, dass er raus kann und jeden Tag die Antwort: 'Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht'", erzählt sie. Sie sei sehr froh, wenn ihr Schatz wieder zu Hause ist – ist sich aber darüber bewusst, dass er im Krankenhaus am besten betreut würde.

Zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn besucht Angelina Sebastian derzeit täglich und frühstückt gemeinsam mit ihm. Die kleine Familie versuche, sich die Zeit so angenehm wie möglich zu machen. "Krankenhaus ist natürlich nie so toll, aber für ihn jetzt sehr wichtig", erklärt die 29-Jährige.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, 2021

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Reality-TV-Star

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Juni 2021

