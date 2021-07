Liebes-Aus bei Trixi Giese (21) und ihrem Freund Felix! Ende 2019 hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Fans den neuen Mann an ihrer Seite vorgestellt. Lange wirkten die beiden glücklich. In letzter Zeit postete Trixie jedoch weder neue Fotos mit ihm, noch sprach sie über ihren Partner. Und das hat einen Grund, wie sie nun bekannt gab: Das Model ist wieder Single.

Bei einem Q&A auf Instagram wollten jetzt zahlreiche Fans von der 21-Jährigen wissen, ob sie noch mit Felix zusammen ist. Trixi redete nicht lange um heißen Brei herum und erklärte: "Felix und ich sind getrennt." In dem Statement verriet die Blondine sogar den Grund für die Trennung: "Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Es gab ein paar essenzielle Punkte, in denen wir uns einfach nicht einig waren. Ich hab größere Projekte und es hat einfach nicht mehr gepasst."

Seit wann Trixi schon nicht mehr mit ihrem Freund zusammen ist, verriet sie nicht. Allzu traurig scheint sie deswegen mittlerweile aber nicht mehr zu sein. "Manche Dinge müssen enden. Jeder sollte seinen eigenen Weg gehen und wachsen. Ich genieße die Zeit alleine", betonte sie zum Abschluss.

Anzeige

Instagram / trixigiese Ex-GNTM-Girl Trixi Giese

Anzeige

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Ex-Freund Felix

Anzeige

Instagram / trixigiese Model Trixi Giese

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de