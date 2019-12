Trixi Giese (20) schwebt wieder im siebten Liebeshimmel! Schon länger wurde spekuliert, ob sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder in festen Händen befindet. Im Juni 2018 turtelte sie noch mit einem jungen Mann namens Max herum. Die Beziehung bestätigte sie jedoch nie. Seitdem ist es ruhig um ihr Liebesleben geworden – bis jetzt: Das erfolgreiche Model ist wieder frisch verliebt!

In letzter Zeit zeigte sich die 20-Jährige auf Instagram häufig mit einem neuen Mann an ihrer Seite, der den Namen Tim trägt. Erst am Samstag feierten beide noch in einem Berliner Szene-Club. Heute ließ Trixi selbst die Katze aus dem Sack. In ihrer Insta-Story erklärte sie, dass ihre letzte Beziehung nicht sonderlich gut verlaufen sei und sie ihre Liebe nicht öffentlich gemacht habe, da ihr letzter Partner nicht hinter ihr stand. "Jetzt bin ich die glücklichste Frau auf der ganzen Welt. Mein Freund gibt mir alles, was ich immer wollte: Liebe", offenbarte die rothaarige Schönheit. Abschließend richtete sie die Worte an ihren neuen Schatz. "Danke, dass du mich und meine verrückte Persönlichkeit liebst", bedankte sie sich. Wie lange Tim schon an ihrer Seite ist, verriet sie bisher nicht.

Unter einem Foto-Beitrag auf Instagram mit ihrem neuen Lover sammelten sich bereits eine Menge Glückwünsche für die Turteltauben an. "Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch und viel Glück", schrieb ein Follower. Auch Anna Wilken meldete sich zu den glücklichen News ihrer Freundin zu Wort. "Wie süß", schrieb die 23-Jährige und fügte mehrere Herzchen-Emojis hinzu.

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Model

Anzeige

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr neuer Freund Felix

Anzeige

Instagram / trixigiese Trixi Giese, GNTM-Kandidatin von 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de