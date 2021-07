Bäuerin Denise ist stolz auf ihren Sohn! Im vergangenen Jahr begab sich die Pferdewirtin bei Bauer sucht Frau auf die Suche nach der großen Liebe. Währenddessen wurde bekannt, dass sie schon einmal verheiratet gewesen ist und sogar einen Sohn hat. Den hat sie bislang jedoch komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Nun teilte Denise aber völlig überraschend ein erstes Bild von ihm!

Auf Instagram veröffentlichte die Nordrhein-Westfälin ein Foto, das sie zusammen mit ihrem Sohn zeigt. Der kleine Junge trägt ein langes weißes Gewand und strahlt mit einem breiten Grinsen in die Kamera – er hatte Kommunion. Aus diesem Grund widmete Denise ihm in der Bildunterschrift auch noch ein paar süße Worte: "Alles Liebe mein Schatz. Unendliche Liebe, die nie vergeht."

Doch wie kommt es, dass Denise ihr Kind plötzlich zeigt? Könnte das vielleicht an der öffentlichen Schlammschlacht mit ihrem einstigen Hofwochen-Gast Till Adam liegen? Der warf ihr nämlich vor, nicht zu ihrem Nachwuchs zu stehen. "Er will, dass man sein Kind aus der Öffentlichkeit hält? Von dem er mir übrigens erzählte. Er hat meinen Sohn in die Öffentlichkeit gezogen und hat gefragt, warum ich ihn nie erwähnen würde", erklärte die Hundeliebhaberin erst vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story.

Instagram / denise_munding31 Denise Munding, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2020

TVNOW Till Adam und Bäuerin Denise, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

TVNOW Denise und Till, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

