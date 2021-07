Gerda Lewis (28) hat trotz ihrer früheren Zeit bei Die Bachelorette nicht nur rosige Zeiten hinter sich. Dass ein Leben in der Öffentlichkeit nicht immer von Vorteil ist, musste die Blondine spätestens im Juli 2020 auf die harte Tour lernen. Damals eskalierte ein Streit zwischen ihr und ihren vier besten Freundinnen und wurde in der Öffentlichkeit ausgetragen. Keine leichte Zeit für die Influencerin, von der sie sich aber längst erholt hat. Heute, also genau ein Jahr später, geht es Gerda offenbar besser denn je.

