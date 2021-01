Haben Josua Günther und Chiara Antonella vielleicht noch eine zweite Chance? Bei Love Island waren die Blondine und der Hottie zunächst ein Couple, bis Chiara sich letztendlich gegen den Influencer und stattdessen für Melvin Pelzer (26) entschied. Doch auch diese Romanze sollte nicht von Dauer sein – ob Josua und Chiara dafür noch mal einen Versuch wagen? Zumindest Josua scheint von der Idee nicht abgeneigt zu sein.

Aaron Koenigs (26) fühlt dem Reality-TV-Star in seiner YouTube-Show "Ein königlicher Gast" gehörig auf den Zahn und kitzelt ein paar schlüpfrige Details aus dem Muskelmann heraus. Offenbar würde Josua Chiara nicht von der Bettkante stoßen – schließlich ging es bei den beiden nie so richtig zur Sache. Zwar betont der Beau, dass er keine Gefühle mehr für die Beauty habe, allerdings gibt er zu verstehen, sich über ein Treffen mit ihr sehr zu freuen. In einen Brief würde er ihr nämlich unter anderem folgende Zeilen schreiben: "Drinnen hat es nicht geklappt, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen." Er würde sehen wollen, wie es außerhalb der Sendung laufen würde.

Jedoch offenbart er im gleichen Zuge, noch eine weitere Dame aus dem Format zumindest optisch ziemlich ansprechend gefunden zu haben – und zwar keine Geringere als Henrik Stoltenbergs Ex-Freundin Sandra Janina. Sie sei nämlich auch sein Typ.

RTLZWEI / Magdalena Possert Josua und Chiara bei "Love Island" 2020

RTLZWEI Chiara und Josua bei "Love Island"

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

