Ariana Grande (28) schwebt im Liebeshimmel! Im Mai dieses Jahres überraschte die Sängerin ihre Fans mit herzerwärmenden News: Nach knapp einem Jahr Beziehung heiratete sie still und heimlich ihren Verlobten Dalton Gomez. Die ersten Bilder ihrer Traumhochzeit zeigte die "Thank U, Next"-Interpretin bereits im Netz. Nun bezaubert Ariana ihre Community mit weiteren niedlichen Schnappschüssen – und zwar von ihren romantischen Flitterwochen!

Die Eindrücke postete die Musikerin auf ihrem Instagram-Profil. Neben einigen Pics ihres Reiseziels Amsterdam teilte sie auch ein niedliches Foto von sich und ihrem Dalton. Darauf sitzen Ariana und ihr Liebster in übergroßen holländischen Holzschuhen – und sie schaut ihren Ehemann total verliebt an. Dass die frisch vermählten Turteltauben ihre Flitterwochen in der niederländischen Hauptstadt anscheinend sehr genießen, können auch ihre Follower nicht übersehen.

"So sieht Liebe aus!" und: "Ihr seht so glücklich aus", kommentierten etwa zwei begeisterte User unter dem Beitrag und schwärmten von dem Paar. Ariana hielt die Beziehung zu dem Immobilienmakler anfangs weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch seit ihrer Hochzeit scheint die 28-Jährige ihr Liebesglück nicht mehr verstecken zu wollen.

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit ihrem Mann Dalton Gomez

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Juni 2021

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande, 2020

