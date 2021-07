Nicole O'Brien wagt eine große Veränderung! Die Influencerin wurde vor allem durch ihre Teilnahme in der beliebten Netflix-Show Finger weg! bekannt, in der die Kandidaten tiefe emotionale Beziehungen zum anderen Geschlecht aufbauen sollen, ohne sich dabei körperlich in irgendeiner Weise näher zu kommen. Doch auch nach dem Ende der Sendung blieb Nicole ein bekanntes Gesicht in den sozialen Medien und auch in der Musikbranche. Doch nun überraschte sie ihre Follower mit etwas bei ihr bisher Unbekanntem: Sie wagte eine krasse Typveränderung!

In einem Reel-Video auf Instagram stellte die Beauty erstmals ihre neue Haarfarbe vor. Nachdem sie in den vergangenen Jahren nur als Blondine bekannt war, zeigte sie sich plötzlich mit einer knallroten Haarpracht. "Nun, diese Haarfarbe ist mal eine kleine Abwechslung", schrieb sie humorvoll unter das Video.

Ihre Fans schienen von ihrem großen Umstyling ebenfalls begeistert zu sein. "Es sieht einfach so schön aus", schrieb etwa eine Followerin in der Kommentarspalte unter das Reel-Video. "Ich mag sonst keine roten Haare aber dir stehen sie wirklich so gut", zeigte sich eine andere Userin begeistert.

Anzeige

Instagram / nicole.ob Nicole O'Brien, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / nicole.ob "Finger weg!"-Star Nicole O'Brien

Anzeige

Instagram / nicole.ob "Finger weg!"-Star Nicole O'Brien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de