Twenty4tim hat große Pläne! Der Webstar baute sich in den vergangenen Monaten auf verschiedenen Social-Media-Plattformen eine riesige Followerschaft auf, die er täglich mit lustigen Videos und bunten Fotos begeistert. Neben seiner mittlerweile sehr erfolgreichen Influencer-Karriere veröffentlichte Tim außerdem ein Buch, das sogar zum Bestseller wurde. Doch damit nicht genug: Tim verriet nun in einem Interview mit Promiflash, dass er bald auch seine eigene Musik veröffentlichen möchte.

Beim got2b-Make-up-Launch in Berlin plauderte Tim offen über sein großes Vorhaben, auch in die Musikbranche einsteigen zu wollen. "Also ich möchte sehr gerne bald einen Song raus bringen – und das ist wirklich das erste Mal, dass ich das so sage", offenbarte der 20-Jährige gegenüber Promiflash. Der Track würde vom Sound her wohl in die Deutsch-Pop-Richtung gehen und dabei "gute Laune" machen. "Er soll so ein bisschen zum Feiern sein, zum Tanzen", erklärte der TikTok-Star.

Der Song – und damit der Schritt in die Musikbranche – ist für den Influencer jedoch nicht das Einzige, was er in naher Zukunft vorhat. "Wir arbeiten auch daran, selbst eine eigene Marke aufzubauen", verrät er im Interview. Seine Fans dürfen sich also wohl auf einiges gefasst machen.

