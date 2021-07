Hat Twenty4tim eigentlich eine Partnerin? Diese Frage haben sich bestimmt schon viele Fans gestellt! Zwar teilt der Webstar sehr viele Aspekte seines Lebens mit seinen stolzen 3,5 Millionen TikTok-Followern und 1,6 Millionen Instagram-Abonnenten – aber sein Liebesleben bleibt dabei immer außen vor! Doch im Promiflash-Interview plaudert Tim jetzt offen wie nie über seinen Beziehungsstatus und verrät: Es gibt da einen ganz besonderen Menschen...

"Also, im Moment date ich jemanden", verrät er grinsend beim Make-up-Launch von got2b in Berlin. "Aber man weiß halt nicht, wie sie aussieht." Doch wie hat Tim es bloß geschafft, in der Gesundheitskrise jemanden kennenzulernen? "Das ist einfach meine Nachbarin, supereasy", offenbart der süße Blondschopf. "Ich mag sie gerne, wir treffen uns." Nur ihre zahmen Ratten findet er dann doch etwas befremdlich...

Weiß die geheime Dame denn, wie bekannt er ist – und werden seine Fans sie irgendwann mal zu sehen bekommen? "Das weiß sie natürlich. Aber ich hatte in den letzten vier Jahren schon Beziehungen und ich habe nie was davon online gestellt. Ich glaube, dass es besser ist, wenn man das privat hält." Ganz ausschließen möchte er ein Liebes-Outing aber nicht! Vor allem dann nicht, wenn es tatsächlich ernst zwischen ihnen werden sollte: "Ja, könnte ich mir vorstellen. Aber ich würde die Beziehung trotzdem nicht allzu sehr in der Öffentlichkeit austragen."

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, TikTok-Star

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim in Paris

Anzeige

Seid ihr schon gespannt auf weitere Updates aus Tims Liebesleben? Ja, auf jeden Fall! Nein, das muss nicht sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de