Was muss eine Frau mitbringen, um bei Dennis Schick (33) landen zu können? Die meisten dürften den Reality-TV-Star aus der Kuppelshow Traumfrau gesucht kennen. In der Sendung hatte der 33-Jährige allerdings nicht die richtige Frau für sich gefunden – und so machte Dennis zumindest das Beste daraus und genoss bislang sein Single-Dasein in vollen Zügen. Dennoch hat Dennis genaue Vorstellungen, welche Eigenschaften seine zukünftige Partnerin haben muss.

Mit Promiflash plauderte der Womanizer über sein Liebesleben und verriet, dass er auf der Suche nach seiner Traumfrau ist. "Also ich bin nicht so der oberflächliche Typ, dass ich jetzt so ein Mega-Model suche", betonte Dennis im Gespräch. Dennoch sei ihm eine Sache besonders wichtig: Seine Auserwählte sollte sportlich sein. "Denn Sport ist einfach so unfassbar wichtig geworden in meinem Leben."

Er könne sich einfach nicht vorstellen, mit einer unsportlichen Partnerin oder einer Couch-Potato zusammen zu sein. Und tatsächlich hat man in den letzten Wochen und Monaten deutlich gesehen, wie wichtig Dennis Bewegung geworden ist. Mithilfe eines Magenbypasses und Sport verlor er stolze 90 Kilo – und das wirkt sich nicht nur auf sein Körpergefühl, sondern auch auf sein Liebesleben aus. Denn er hat mehr Sex denn je, wie er im Promiflash-Interview ausführte.

Instagram / dennisschick Dennis Schick, 2021

Instagram / dennisschick Dennis Schick im Juni 2021

Instagram / dennisschick Dennis Schick, 2021

