Die Zarrellas dürfen sich bald auch offiziell über familiären Zuwachs freuen! Dass Romina Palm (22) schon lange ein Teil von Giovanni (43) und Jana Ina Zarrellas (44) Familie ist, ist längst bekannt – immerhin ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin mit Giovannis Bruder Stefano Zarrella (30) liiert. In ihrem Rom-Urlaub wagte der Influencer jetzt aber den nächsten Schritt und machte der Beauty einen Antrag. Seine Liebsten sind nach den Verlobungsnews völlig aus dem Häuschen!

Via Instagram teilte Giovanni in seiner Story einen Schnappschuss, der das frisch verlobte Pärchen überglücklich zeigt. "Für immer Liebe", betitelte der TV-Star die süße Aufnahme. Seine Freude ist offenbar kaum in Worte zu fassen. Und auch Giovannis Frau Jana Ina ist mehr als begeistert. "Wir freuen uns auf eine weitere Mrs. Zarrella", schwärmte die einstige Love Island-Moderatorin unter Rominas Beitrag, auf dem unter anderem auch der Verlobungsring zu sehen ist.

Um seiner Romina die Frage aller Fragen zu stellen, wartete Stefano auf einen ganz besonderen Moment: das Finalspiel der italienischen Nationalmannschaft. Inmitten der tobenden Menge feierten die Turteltauben letztendlich auch ihre Liebe. "Ich habe es einfach getan. Mamma Mia, das Leben ist verrückt", kommentierte Stefano unter dem Post seiner baldigen Ehefrau.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella mit ihren Familien

Instagram / janainazarrella Sänger Giovanni Zarrella und Moderatorin Jana Ina Zarrella

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Romina Palm im Juli 2021 in Rom

