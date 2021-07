Wilde Gerüchte rund um Blac Chynas (33) Liebesleben! Zuletzt wurde über eine Beziehung zwischen dem Model und Rapper Lil Twin spekuliert. Die US-Amerikanerin teilte ein Foto des Künstlers mit dem simplen Wort: "Meiner." Den Post löschte sie allerdings wieder – und machte bisher keine neue Liebe offiziell. Doch nun gibt es Hinweise, dass Blac bald heiraten wird – die Frage ist nur, wen?

Anlass für die Spekulationen gibt der Stylist Jay. In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto der 33-Jährigen sowie die folgenden Worte: "Ich freue mich, bekannt zu geben, dass Blac Chyna mir bestätigt, mich gebucht und eine Anzahlung an mich gesendet hat als denjenigen, der ihr bei ihrer bevorstehenden Hochzeit die Haare machen wird." Die mutmaßliche Braut in spe schweigt bisher zu der möglichen Heirat.

Jays Follower kritisieren allerdings, dass er vielleicht einfach so nebenbei Blacs Liebesglück ausgeplaudert hat. "Wieso verrätst du, dass du für die Hochzeit ihre Haare machst, bevor sie überhaupt von der Heirat erzählt hat?", schreibt ein User, während ein zweiter vermutet: "Du wirst sicher deinen Job verlieren."

Getty Images Blac Chyna bei den Grammy Awards in Los Angeles 2020

Getty Images Blac Chyna bei den MTV Video Music Awards, 2019

Getty Images Blac Chyna bei den Grammy Awards 2020

