Blac Chyna (32) ist offenbar wieder weg vom Singlemarkt! Zuletzt wurde dem Model eine Liaison mit dem Musiker Soulja Boy (30) nachgesagt. Davor bandelte sie einige Zeit mit dessen Rap-Kollege YBN Almighty Jay an – trotz des Altersunterschiedes von stolzen zwölf Jahren. Ihre bisher wohl berühmteste Beziehung führte Blac Chyna jedoch mit Rob Kardashian, der auch der Papa ihrer vierjährigen Tochter Dream (4) ist. Seit einiger Zeit ist sie solo unterwegs, scheint nun jedoch einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben.

Der Glückliche, dem die Beauty allem Anschein nach ihre volle Aufmerksamkeit schenkt: Rapper Lil Twin. Am vergangenen Freitag teilte Blac Chyna auf Instagram ein Foto des 23-Jährigen und kommentierte es schlicht und ergreifend mit: "Meiner". Eigentlich eine unmissverständliche und im Grunde erfreuliche Botschaft – skurril nur, dass sie den Post wenig später wieder löschte. Fans hatten das Posting aber bereits gesehen und wollen jetzt natürlich wissen, was zwischen der 32-Jährigen und Lil Twin läuft.

Fakt ist: Blac Chyna hat nahezu jeden Beitrag von Hector Macho, wie Lil Twin mit bürgerlichem Namen heißt, mit einem Like markiert. Und auch der "Gone So Long"-Interpret verteilt auf Blac Chynas Profil ein Herz nach dem anderen.

Xavier Collin/Image / Mega Rob Kardashian und Blac Chyna

Instagram / liltwinofficial Lil Twin im Oktober 2020

Getty Images Blac Chyna bei den Oscars in Hollywood im Februar 2020

